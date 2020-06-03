ماذا تفعل لتحصل على تعويض إصلاح سيارتك حال تضررت بسبب عيوب الطريق؟

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حددت وزارة النقل الخطوات الواجب على الشخص اتباعها في حال حدوث ضرر أو تلف في مركبته بسبب عيوب في الطريق.
وأوضحت الوزارة أن أول خطوة يجب فعلها هي إيقاف السيارة بموقع آمن بالقرب من موقع الحادث، مع ضمان عدم إعاقة حركة السير، والاتصال بالمرور أو بأمن الطرق للحصول على تقرير بالأضرار ومسبباتها.
وأبانت أنه سيتم بعد ذلك توجيه التقرير من المرور أو أمن الطرق إلى فرع وزارة النقل بالمنطقة، ليقوم فرع الوزارة بتوجيه المطالبة إلى المقاول المسؤول لمراجعة المرور لإنهاء المطالبة.
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