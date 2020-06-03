الأرصاد تعلن خريطة «أمطار الأربعاء» على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، اليوم الأربعاء، على منطقة نجران ومرتفعات منطقتي «جازان، وعسير».

وأشارت هيئة الأرصاد في تقرير لها، إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة».

وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18–42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15–35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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