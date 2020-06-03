«التقاعد» تكشف جاهزيتها لمباشرة العمل «عن بُعد» في ظل إجراءات كورونا

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عن جاهزيتها لمباشرة العمل عن بُعد وتقديم الخدمات والإجراءات كافة للمستفيدين إلكترونيًا، جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته المؤسسة لتقييم الإجراءات التي اتخذتها لمباشرة العمل خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وفي هذا الصدد، أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها عن «جاهزية العمل عن بُعد في ظل جائحة فيروس كورونا»، الذي تناول عددًا من المنطلقات والإجراءات المتبعة من المؤسسة إضافة إلى الإنجازات والخدمات التي قدمت في أثناء فترة العمل «عن بعد».

«التقاعد» تتمكن من العمل عن بعد بنسبة 100%

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، في تقريرها الذي صدر بتاريخ أمس الاثنين، الموافق الأول من شهر يونيو الجاري، أنها تمكنت من اعتماد أسلوب العمل «عن بعد» بنسبة100 % بمشاركة جميع موظفيها باتخاذها مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير الفاعلة، التي استمدتها من رؤية المملكة 2030 والخطة الاستراتيجية للتقاعد 2022.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أن ما تحقق من إنجاز يرجع إلى ما تمتلكه المؤسسة من بنية تحتية رقمية متطورة، وخطة مسبقة لاستمرارية العمل في أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية، وكوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع التقنيات الرقمية مما ساهم في استمرار تقديم مؤسسة التقاعد خدماتها إلكترونياً فور إعلان تعليق حضور الموظفين إلى مقارّ عملهم.

الأرقام تعكس ثقة العملاء وتخفيف البيروقراطية

وأكد التقرير أن جميع الأرقام الصادرة عن مركز تحليل البيانات بالمؤسسة العامة للتقاعد تشير إلى جدارة الآداء في تقديم الخدمات الإلكترونية والعمل عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا؛ حيث عكست تلك الأرقام ثقة عملاء المؤسسة بالخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة لهم عبر أكثر من طريقة ومنصة رقمية.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أن ما جاء في التقرير يترجم رؤية المؤسسة عن خدماتها بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تهدف إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، وابتكار الخدمات التي تحقق أعلى معايير رضى العملاء وسعادتهم نتيجة إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة وإتقان.

أبرز الإجراءات التي نفذتها مؤسسة التقاعد

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنها قامت على مستوى جميع القطاعات بتنفيذ عدد من الإجراءات والمبادرات النوعية التي أسهمت معًا في مواجهة تادعيات الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمالها ومصالح عملائها.

كما شددت المؤسسة العامة للتقاعد، على أن هذه الإجراءات مكّنتها من الاستمرار بتقديم جميع خدماتها وإداءة الشؤون التقاعدية لعملائها بكل انسيابية ووفق أعلى مستويات الجودة وبدون أي تأخير، ومن هذه الإجراءات:

تنفيذ خطة استمرارية الأعمال في أوقات األزمات والطوارئ

تفعيـل خدمة العمل عـن بعـد خلال يـوم عمل واحد للوظائـف الحساسـة، و3 أيام عمل

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لباقي موظفي المؤسسـة.

إتاحـة خدمـة العنايـة بالعمـاء عبـر حساب المؤسسة العامة للتقاعد على موقع التغريدات القصيرة تويتـر، وزيـادة عـدد سـاعات فريق العمل لضمان تقديم الخدمة للعملاء بالشكل المحدد والمطلوب وبالوقت المناسب دون أي تأخير.

تفعيل خدمة «متواجد» عبر جوال الموظف الخاص والذي يستقبل المكالمات الواردة من العملاء أو الصادرة إليهم؛ حيث يظهر رقم المؤسسة العامة للتقاعد لدى العميل لتحقيق الثقة والاطمئنان أثناء خدمته.

تمديد مدة الصرف إلى 3 أشهر للمستفيدين الذين كان من المقرر إيقاف صرف مستحقاتهم وذلك مراعاة لمصالح عملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

تطوير مركز الاتصال وتمديد أوقات عمله وإضافة خدمات تفاعلية متعددة تتيح للعميل إنهاء جميع خدماته ومتابعة معاملاته ذاتيًا وتفعيل تقديم الطلبات عن طريق البريد الصوتي.

تعزيز وزيادة موارد خوادم خدمة العمل عن بعد بنسبة 200%

تعزيز كفاءة خدمة الإنترنت التشغيلية بنسبة300 %

التكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عبر منصة «التزام»

التكامــل مــع وزارة العــدل للاســتفادة مــن خدمــة التبليغات والإشعارات للجلسات القضائية

زيادة عدد ملفات الصرف بشكل استثنائي خلال فترة العمل عن بعد

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