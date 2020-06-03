السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 11 شوال 1441 هـ الموافق 03 يونيو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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06:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.