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ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 55 حالة، اليوم (الثلاثاء)، مقابل 60 حالة أمس، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 318 حالة من 178 حالة سُجلت أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير ، يبلغ الآن 33530، فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضافت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 233515 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.
فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يودي بحياة 55 إيطاليًا جديدًا .. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 33.530صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-02
ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 55 حالة، اليوم (الثلاثاء)، مقابل 60 حالة أمس، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 318 حالة من 178 حالة سُجلت أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير ، يبلغ الآن 33530، فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضافت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 233515 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:28 PM
عدد الإصابات وصل إلى 233.515
ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا في إيطاليا بواقع 55 حالة، اليوم (الثلاثاء)، مقابل 60 حالة أمس، بينما ارتفع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 318 حالة من 178 حالة سُجلت أمس.
وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور التفشي في 21 فبراير ، يبلغ الآن 33530، فيما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضافت أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 233515 وهي سادس أعلى حصيلة للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا.
، "كورونا" يودي بحياة 55 إيطاليًا جديدًا .. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 33.530 ،
المصدر : الخليج 365
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