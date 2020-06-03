، فيديو من زمن كورونا.. رش مطهر على دراجة نارية ينتهي بكارثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة تطلق جرس تحذير عند استعمال المطهرات

في واقعة تطلق جرس تحذير من اشتعال المطهرات، توقف قائد دراجة نارية أمام موقع فحص مروري بالهند، لتسجيل مركبته، ثم مر بين موظفي الصحة ليتم رش الدراجة بالمطهرات، وفجأة وقع حادث كاد ينتهي بكارثة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الأسبوع الماضي، قرب منطقة سكنية بمدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات وسط الهند.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة أحد قائدي الدرجات وهو يقف من أجل رش المطهرات على مركبته طبقًا للإجراءات الاحترازية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

لكن وعند رش العجلة الخلفية للدراجة، اندلعت النيران فجأة في الدراجة كلها، حتى أصبح قائدها وسط كتلة ضخمة من اللهب، ويبدو أن المطهر الذي يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، التقط شرارة لهب من محرك الدراجة نفسها، ما تسبب في اشتعال الحريق.

وبسرعة أسقط الراكب دراجته على الأرض، وقفز مبتعدًا عنها وهو يحاول إطفاء بعض النيران التي اشتعلت بملابسه، كما أسرع موظفو المرور والصحة بجلب طفايات الحريق، ولكنها لم تكن تعمل، فقام شخص بإطفاء بقية اللهب بالماء، بينما كان البعض يبعد عبوات المطهرات، فيما قام موظف بإبعاد الدراجة عند النيران.

وتقول الصحيفة: إنه يمكن للدفقة الواحدة من السعال أن تنثر 3 آلاف قطرة من الفيروس القاتل، والتي يمكن أن تبقى على الأسطح المعدنية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، وهو ما دفع الحكومة الهندية إلى إصدار تعليمات بتطهير المركبات عند نقاط التفتيش المرورية.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة‏ للدفاع المدني بالمملكة نبّهت الشهر الماضي عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن القفازات وعبوات معقم اليدين تعتبر مواد قابلة للاشتعال؛ ويلزم عند استخدامها الابتعاد عن مصادر اللهب والحرارة.