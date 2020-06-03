استراتيجية لإدارة الأزمات في الموارد البشرية

حماية للجميع
أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعتزم وضع استراتيجية جديدة موحدة لإدارة الأزمات للتعامل مع الجوائح والأزمات ومواءمة أنظمة سوق العمل والحماية الاجتماعية لتخطي التبعات، وتعزيز القدرة على التكيف مع أنماط العمل المتغيرة من أجل ضمان توفير حماية كافية للجميع.
حلول مبتكرة
تهدف الاستراتيجية إلى تقديم حلول مبتكرة للتصدي لتداعيات الأزمات على الأسواق المحلية والعالمية وحماية الوظائف والأجور، وتحسين دمج الشباب وبالأخص الفتيات في أسواق العمل وحمايتهم، خاصة خلال أوقات الأزمات، وإمكانية استخدام المناهج السلوكية في تطوير سياسات سوق العمل، وتقليل الآثار غير المرغوب بها على سوق العمل والاستفادة من هذه الاستراتيجية على المدى القصير والطويل.
خصائص الأزمة
تنطوي على درجة من الغموض وعدم التأكد والمخاطرة
تتطلب قرارات مصيرية لمواجهتها أو لحسمها
تسبب حالة عالية من التوتر والتشتت
تنطوي على عنصر المفاجآت
تتسم أحداثها بالسرعة والديناميكية والتعقيد
تتطلب معالجة خاصة، وإمكانيات ضخمة
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