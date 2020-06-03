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مقاول يكسر التمديدات ويحرم السكان من المياه لمدة شهرين بالعارضة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تسبب مقاول في قطع مشروع المياه الحكومي عن سكان قرية بالعارضة، لمدة شهرين، حيث كسر إحدى التمديدات المؤدية للقرية، وترك الموقع دون إصلاح الضرر.

ومن جانبه وجه محافظ العارضة بمنطقة جازان، الدكتور سلطان بن منيخر، بمحاسبة المقاول، على فعلته.

وأوضح أنه تم مخاطبة الجهات المعنية بالأمر، لحل المشكلة، ومعالجتها سريعًا، ومحاسبة المقاول المتسبب بالضرر.

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