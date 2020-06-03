شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جازان تعلن بدء فترة إدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أعلنت جامعة جازان متمثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الثلاثاء، عن بدء فترة إدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي للفصل الأول 1442هـ والتي تستمر حتى الثلاثاء: 17 شوال1441هـ .
وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : علما بأنه تم ربط ظهور التخصصات بضوابط وشروط التحويل".
وتابع : " يمكن للطالب الذي يرغب بالتحويل الداخلي إدخال أكثر من رغبة اختياريا وبحد أقصى 10 رغبات".
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