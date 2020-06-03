شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جازان تعلن بدء فترة إدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت جامعة جازان متمثلة في عمادة القبول والتسجيل، اليوم الثلاثاء، عن بدء فترة إدخال طلبات التحويل الداخلي والخارجي للفصل الأول 1442هـ والتي تستمر حتى الثلاثاء: 17 شوال1441هـ .

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" : علما بأنه تم ربط ظهور التخصصات بضوابط وشروط التحويل".

وتابع : " يمكن للطالب الذي يرغب بالتحويل الداخلي إدخال أكثر من رغبة اختياريا وبحد أقصى 10 رغبات".