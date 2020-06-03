شكرا لمتابعة خبر عن توفيق الربيعة يوصي بالكمامة لتخفيف انتقال العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، لتخفيف انتقال العدوى. أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، لتخفيف انتقال العدوى. وقال توفيق الربيعة: " لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا " . وأضاف: " أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام " . ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل من هنــــــــــــا .

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