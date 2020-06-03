مديرية السجون تستعرض آلية تنفيذ «المحاكمات عن بُعد»

استعرضت المديرية العامة للسجون، آلية تنفيذ «المحاكمات عن بًعد»، والمطبّقة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر نظام مرئيّ يكفل حقوق المحكومين، والذي تنفّذه المديرية بالتعاون مع وزارة العدل.

وقالت المديرية، عبر «تويتر»، إن نظام المحاكمات عن بُعد، يضمن إنجاز القضايا، دون حاجة لنقل السجناء وتواجدهم بالمحاكم وهو مشروع يحمل في رؤيته الاستغلال الأمثل للتقنية الحديثة، وإنهاء العمل في القضايا إلكترونيًّا مما يسهم في تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، عبر غرف محاكمات خاصة تحتوي على دائرة ربط مستقلة بخطوط اتصال على مدار الساعة وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة ووضع جهاز تحقق من البصمة متوافق مع أنظمة مركز المعلومات الوطني، فضلًا عن تجهيز الغرف بشاشات عرض واتصال عن بُعد بأطراف القضية مما يسير العمل بسرعة ومرونة؛ حيث تم تطبيق ذلك النظام في 4 مدن بالمملكة، على أن تشمل السجون كافة مستقبلًا ما يخدم مصلحة المحكومين ويحاكي التطور في أداء المديرية.

اقرأ أيضًا: