الربيعة يطالب الأمم المتّحدة بالتصدي لتجاوزات الحوثي على المساعدات

2020-06-02

متابعات الخليج 365 ـ الرياض

شدّد رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على ضرورة أن تتحمل الأمم المتّحد المسؤولية تجاه الانتهاكات الحوثية المتكررة على قوافل المساعدات التي تصل إلى اليمن.

وأوضح الربيعة، في تصريح إلى قناة الإخبارية، الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2020، أنّه “على الأمم المتحدة أن تقف أمام تجاوزات الميليشيات الحوثية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها”.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت عن التزامها بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أميركي، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام، وخطة مواجهة وباء كوفيد 19، على أن يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأشار الربيعة، إلى أن بقية المنحة البالغة 200 مليون دولار تُنفذ من خلال المركز بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والمحلية والدولية.

وأضاف أنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون دولار للمرحلة الثالثة من مشروع “مسام” لتطهير اليمن من الألغام، ليكون ما تم صرفه على جميع المراحل الثلاث للمشروع مبلغ وقدره 100 مليون دولار.

Advertisements

وأكد الربيعة، أن مؤتمر المانحين ينعقد في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم جراء جائحة كوفيد- 19، وما تسببت فيه من تحديات اقتصادية وصحية وسياسية، يُضاف إلى ذلك ما يواجهه الشعب اليمني من ظروف إنسانية وصحية صعبة، تسببت فيها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

ولفت الربيعة إلى أن السعودية دأبت على ترسيخ مبادئ السلم والتآلف والتعاون بين شعوب ودول العالم، وتقديم الدعم والمساعدات بكل حيادية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الأزمات الإنسانية.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









