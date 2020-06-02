بالفيديو.. التأمينات الاجتماعية توضح سبب نقص دعم «ساند» لمستحقّي شهر يونيو

كشف مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي عن سبب نقص دعم «ساند» خلال شهر يونيو 2020، وأوضح «خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية» أن السبب في تراجع دعم «ساند» يعود إلى وقف صرف بدل غلاء المعيشة وفقًا للإجراءات المطبقة في المملكة لتلافي آثار جائحة كورونا.

وأشار الوهيبي أنه في شهر مايو كان المستفيدون يحصلون على 60% من رواتبهم إضافة إلى 500 ريال قيمة بدل غلاء المعيشة، أما في شهر يونيو فتم صرف الـ60% فقط، فيما تم خصم 500 ريال قيمة بدل الغلاء.

وأكد الوهيبي أن معدل البطالة لم يتأثر بتداعيات أزمة جائحة كورونا، مما يشير إلى قوة الاقتصاد السعودي رغم تأثر البطالة في الكثير من دول العالم على الرغم من دعم حكوماتهم، يأتي هذا فيما أعلنت المؤسسة، أمس الاثنين، صرف معاشات شهر يونيو 2020م.

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها بتويتر، أنه تم صرف معاشات شهر يونيو 2020م، وذلك لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» عبر إيداع حوالي 1.22 مليار ريال لأكثر من 450 ألف موظف يعملون لدى أكثر من 90 ألف منشأة بالقطاع الخاص ممن تأثروا بجائحة كورونا.