بالصور.. حريق باستراحة في «بيش».. والدفاع المدني ينقذ شخصًا

في قرية المطعن بسبب أعمال اللحام..

أخمدت فرق الدفاع المدني في بيش حريقًا اندلع باستراحة بقرية المطعن وأسفر عن إصابة شخص. وقالت مديرية الدفاع المدني -عبر حسابها بموقع «تويتر»-: أخمد الدفاع المدني في بيش حريقًا اندلع باستراحة بقرية المطعن، بسبب أعمال اللحام، نتج عنه إصابة شخص باختناق بسيط وحالته مستقرة.

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