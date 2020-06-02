"الطيران المدني" توضح الكمية المسموح بها للمعقمات أثناء السفر (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح عبدالهادي المنصوري؛ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، الكمية المسموح بها للمعقمات أثناء السفر. أوضح عبدالهادي المنصوري؛ رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، الكمية المسموح بها للمعقمات أثناء السفر. وأكد "المنصوري" عبر مداخلة هاتفية على قناة السعودية على أن المملكة ملتزمة باتفاقيات ومواثيق دولية، يتم تطبيقها، موضحًا أن كمية السوائل المسموح بها 100 ملل فقط.

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