شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصر البديعة من الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أبرزت دارة الملك عبدالعزيز، نماذج من عمارة قصر البديعة الملكي في مقطع فيديو.

وأكدت الدارة، أن القصر أُقيم في وسط المزارع في منطقة الباطن بالرياض، ويقع في البديعة التي سميت بذلك لبئرها بالمياه العذبة "بديعة".

وأضاف أنه تم استعماله في عام ١٣٧٥هـ مدرسة مؤقتة وبعد ذلك مركزا للشرطة.