شاهد.. "النقل" تستخدم كتابة خط المدينة على لوحات الطرق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بدأ فرع وزارة النقل في استخدام كتابة خط المدينة على لوحات الطرق الإرشادية. بدأ فرع وزارة النقل في استخدام كتابة خط المدينة على لوحات الطرق الإرشادية. وتأتي هذه الخطوة، في إطار تعزيز مكونات الهوية البصرية بالمدينة المنورة؛ حيث رصدت عدد من الصور التغيير الذي تم على اللوحات الإرشادية.

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