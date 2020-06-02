سماع دوي انفجار ضخم في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول المزيد

أعلنت الشرطة الأفغانية، الثلاثاء، أن المعلومات الأولية عن انفجار العاصمة كابول تشير إلى أن رجلا انتحاريا فجر نفسه داخل المسجد الرئيسي بمنطقة وزير أكبر خان.

قالت وكالة رويترز للأنباء، إنه سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة وزير أكبر خان التي تضم سفارات ومكاتب تمثيل أجنبي كثيرة في العاصمة الأفغانية مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار.

أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوي انفجار ضخم في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء.



يأتي ذلك فيما شهدت العاصمة الأفغانية، الأحد الماضي، انفجار عبوة ناسفة، استهدف حافلة إحدى القنوات المحلية.

ونفت حركة طالبان، وقتها، مسؤوليتها عن الهجوم.

Advertisements

وقال ذبيح الله مجاهد، أحد المتحدثين باسم طالبان، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن الهجوم الذي استهدف موظفي قناة (خورشيد تي.في) بمدينة كابول ليس له علاقة بالحركة".

وقتل اثنين من موظفي القناة، أحدهما يعمل مراسلا في انفجار كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكان بيان صدر عن وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية، ذكر أن شخصين يعملان لدى قناة تلفزيونية محلية، قد قتلا عندما اصطدمت قنبلة مزروعة على جانب طريق بسيارتهما، في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مروة أميني، أن 4 موظفين آخرين يعملون لدى قناة "خورشيد تي في" أصيبوا في ذلك الانفجار.

وأظهر تحقيق أولي أن قنبلة مزروعة في الحافلة التي يستخدمها موظفو المحطة انفجرت خلال ساعة الذروة المسائية، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وحمّلت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية، حركة طالبان مسؤولية الهجوم، حيث يعتبر المحتوى الذي تقدمه القناة ليبراليا مقارنة بقنوات محلية أخرى في أفغانستان.