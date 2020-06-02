أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاضه عالميا، إذ زادت الآمال في تعافٍ تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام.

وبلغ سعر الذهب عيار "24" في المملكة نحو 209.55 ريال سعودي (55.82 دولار أمريكي).

وأظهرت شاشات التداول التراجع المستمر في أسعار الذهب بالسعودية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار "21" الأكثر مبيعا نحو 183.32 ريال (48.83 دولار)، وعيار "18" سجل 157.16 ريال (41.86 دولار).

وعن عيارات الذهب من الفئات المنخفضة، سجل سعر جرام الذهب عيار "14" نحو 122.23 ريال، وعيار "12" نحو 104.77 ريال، وعيار "10" سجل 87.31 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودية نحو 6.514 ريال (1735.21 دولار)، وسعر كيلو الذهب سجل 209.4 ألف ريال (55.8 ألف دولار).

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، إذ زادت الآمال في تعاف تدريجي للنمو الاقتصادي عقب تخفيف إجراءات العزل العام، لكن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في الولايات المتحدة، تثير مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا، يكبح الخسائر.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1747.10 دولار، بحسب رويترز.

وقال جون شارما من بنك أستراليا الوطني "يبدو أن هناك عوامل تدعم سعر الذهب، وتحد من الارتفاع معا".

وأضاف شارما أن من المرجح أن تلغي الولايات المتحدة وضعا خاصا لهونج كونج، فيما سترد الصين عبر الحد من مشتريات منتجات أمريكية مما يضع الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة محل شك، ويقدم الدعم للذهب، بينما يكبح تخفيف إجراءات العزل العام المكاسب.

وفي مؤشر على أن أسوأ تراجع اقتصادي ناجم عن جائحة فيروس كورونا ربما يكون انتهى، ارتفع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة قليلا من أدنى مستوى في 11 عاما، وعاود نشاط المصانع في الصين النمو في مايو/أيار على نحو غير متوقع.

وعلى الرغم من بعض التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا، ارتفعت أسعار الذهب على مدى الجلسات الثلاث الماضية وبلغت أعلى مستوى منذ 21 مايو/أيار يوم الإثنين.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من مخاوف من أن الاحتجاجات بشأن مقتل أمريكي من أصل أفريقي لدى احتجازه من قبل الشرطة الأمريكية قد يفاقم انتشار فيروس كورونا، ويلحق الضرر بتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1954.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 844.82 دولار، ونزلت الفضة 0.6% إلى 18.16 دولار.