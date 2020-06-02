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صور.. إخماد حريق استمر 24 ساعة بجبل ضرم في محايل
على مساحة 100 × 500 م2
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
تمكن مدني محايل عسير اليوم الثلاثاء من إخماد حريق وقع بجبل ضرم بتهامة بللسمر أمس الاثنين.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة محايل عسير مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٠٩هـ تمام الساعة ( ١٦:١٤ ) عن حريق في أشجار وأعشاب بجبل ضرم – قرية العتبة.
وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن (حريق في مجموعة أشجار وأعشاب متفرقة بجبل ضرم تقدر مساحتها بحوالي (١٠٠×٥٠٠)م٢ ولوعورة المنطقة، وصعوبة التضاريس الجبلية، وتفرق مواقع انتشار الحريق بسبب الرياح الشديدة، وتعذر وصول الآليات للموقع، فقد تم إخماد الحريق بالإمكانيات البشرية الراجلة، واستخدام المعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، مع مراعاة اتجاه الرياح، وتمت السيطرة على الحادث وإيقاف انتشاره.
وقد استمر الحادث حتى الساعة ١٥:٠٠ من مساء هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤١/١٠/١٠هـ ولم يحدث أية إصابات.
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