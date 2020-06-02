قلق بالسعودية بعد تسجيل 1264 حالة حرجة وتزايد المصابين من كبار السن في الرياض وجدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:30 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 130 زيارة

عبّر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الثلاثاء)، عن قلقه من ارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 1264 حالة، في حين سجلت الحالات النشطة أكثر من 22 ألف حالة.

وأرجع المتحدث الرسمي هذا الارتفاع إلى السلوكيات الخاطئة، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن تزايد أعداد المصابين خلال الأسبوع الماضي كان في فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة في مدينتي جدة والرياض.