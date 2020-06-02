، لبنان: 9 إصابات جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1242

سجل لبنان تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 1242 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 2068 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد الوفيات عند 27 وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 719 حالة.فيروس كورونا الجديد