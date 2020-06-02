متحدث الصحة يحذر من «مؤشر أرقام الإصابات الكبيرة» بفيروس كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأرقام الكبيرة (بشأن الاصابات بفيروس كورونا) دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين، معلنًا تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 89011 حالة حتى الآن، بينما تعافت 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالة، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 549 حالة.

اقرأ أيضًا: