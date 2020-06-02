أوضحت وضع مدينتي جدة والرياض..
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، إن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق، خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى89011 حالة حتى الآن، بينما أعلنت تعافي 1484 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 65790 حالات، كما تمّ تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى549 حالة.
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وزارة الصحة: تسجيل 1869 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 549
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن «رقمًا مقلقًا للغاية» حول حالات الإصابة الحرجة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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