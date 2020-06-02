محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد. وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد 02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 03:44 PM Advertisements "الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 89011 1 8 30,201 "الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 89011 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 02 يونيو 2020، تسجيل 1869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 89011 حالة . وقالت: أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 65790 حالة ولله الحمد. وأكدت الوزارة تسجيل 24 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 549 حالة . الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 89011 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 89011 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.