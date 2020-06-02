شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح شروط تجديد تأشيرة الزيارة عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات الشروط الواجب توافرها لإتمام تجديد تأشيرة الزيارة لمن انتهت تأشيرة زيارتهم خلال فترة منع التجول.
وكان أحد متابعي حساب المديرية على موقع تويتر قد ذكر أن والدته كانت في زيارة من نهاية شهر يناير الماضي، وانتهت تأشيرتها خلال فترة الحظر، مضيفا أنه حاول أن يجدد التأشيرة عن طريق أبشر ولكنه لم يستطيع لأن النظام يقبل فقط قبل انتهائها بأسبوع أو بعد ٣ أيام، مسائلا اذا ما كانت تجددت التأشيرة تلقائيًا.
وأجابت المديرية بأنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال)، مؤكدة أنه يشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام إجراء التجديد.
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