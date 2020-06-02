«موانئ» تدشن خطًا ملاحيًا جديدًا لنقل الحاويات بين السعودية والأردن ومصر

كشفت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، اليوم الثلاثاء، عن تدشين خط ملاحي جديد لخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر عبر مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالله برابغ، عن طريق الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل البحري (ميرسك).

ويهدف الخط الملاحي الجديد لتيسير رحلات منتظمة بشكل أسبوعي، ويُعد ثالث خط ملاحي تطلقه الهيئة منذ بداية العام الحالي 2020، مما يؤكد صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ويوفر الخط الملاحي خدمة النقل الساحلي انطلاقاً من ميناء جدة الإسلامي، ثم ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومروراً بميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، ثم ميناء جدة الإسلامي، ومروراً بميناء السخنة بجمهورية مصر العربية، ليستقر في وجهته الأخيرة بميناء جدة الإسلامي.

وتهدف الهيئة العامة للموانئ من خلال إطلاق هذا الخط إلى زيادة ربط ميناء جدة الإسلامي بالموانئ العالمية، وجعله ميناءاً محورياً أساسياً ومساهماً مباشراً في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي، بالإضافة إلى توفير خطوط إضافية للنقل البحري للمستوردين والمصدرين، والإسهام في زيادة كميات المسافنة والمناولة في الموانئ السعودية.

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ويُسهم الخط الملاحي الجديد في ربط موانئ ساحل البحر الأحمر ممثلاً في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله مع الموانئ المطلة على خليج السويس وخليج العقبة، وفتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري، مما يعزز تنافسية خدمات الموانئ السعودية ويطور عملياتها المختلفة ويزيد فرص الاستثمار في قطاع الموانئ.

يُذكر أن (موانئ) أعلنت خلال شهر مايو المنصرم، عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي HMM وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من (خط هاباغ لويد، خط ون، وخط ينج مينج) لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء أسبوعياً، بما يُسهم في خدمة الشركات الصناعية في مدينتي الجبيل ورأس الخير.

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