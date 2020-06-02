«الشورى» يطالب النيابة بدراسة سبب ارتفاع بعض الجرائم.. والتحول الإلكتروني الكامل في أعمالها

طالب مجلس الشورى –في قرار أصدره اليوم الثلاثاء- من النيابة العامة، بدراسة سبب ارتفاع بعض الجرائم وتقديم الحلول المناسبة لكبحها.

وذكر المجلس –عبر حسابه بتويتر- أن الشورى طالب النيابة العامة بدراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الثانية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

كما طالب المجلس، بدعم النيابة العامة لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها، وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.

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وأشار المجلس إلى أنه على النيابة العامة المساهمة في الوعي القانوني والمعرفي، وتعريف المجتمع بالحقوق والواجبات عبر وسائل التواصل المختلفة، وعقد الندوات والمحاضرات في مختلف مناطق المملكة.

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