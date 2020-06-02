شكرا لمتابعة خبر عن آلية الحصول على تصريح للسفر للخارج للمواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية الحصول على تصريح للسفر للخارج للمواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية .
وكان أحد المواطنين من حاملي الجنسية الأمريكية أكد أنه في حاجة للتوجه إلى أمريكا بشكل عاجل، متسائلا عن آلية الحصول على تصريح للسفر إلى الخارج.
وأوضحت الجوازات، ردًا على سؤال المواطن الموجه لحسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه في الحالات الإنسانية والاستثنائية يتم توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (٩٦٩) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات.
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