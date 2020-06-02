في غضون ساعات.. «تقويم التعليم» تبلغ الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر بمواعيد الاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها ستقوم في الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بإبلاغ الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة كمبيوتر، بمواعيد الاختبار في المقرات.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للهيئة، عبر تويتر: «للطلبة الذين قاموا بالتسجيل في الاختبار التحصيلي، ولا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، سيتم إبلاغكم بمواعيد الاختبار في المقرات عبر ملفك الشخصي في نظام التسجيل، اليوم الثلاثاء الموافق 10 شوال 1441 هـ، عند الساعة 8 مساءً».

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