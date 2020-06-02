إزالة تعديات عشوائية على أكثر من 12 ألف متر مربع بعطيف الطائف

على الأراضي الحكومية البيضاء
أزالت أمانة الطائف، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف، أكثر من 12 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على الأراضي الحكومية البيضاء، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.
وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات تمثلت في إقامة أسوار من البلك، وغرف من الصفيح، وإقامة حظائر للماشية وخزانات مياه وإشغالات مختلفة، تهدف إلى حيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
وبيّنت الأمانة أن الفرق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، وإزالة التجاوزات في أسرع وقت.
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