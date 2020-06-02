الأرصاد تنبه لأمطار رعدية على الباحة ونجران ورياح نشطة على تبوك

الدفاع المدني ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقتي الباحة ونجران؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
تشمل الحالة الجوية مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، المخواة، بلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 6 مساءً، وفي محافظة شرورة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
كما نبّهت الهيئة، اليوم الثلاثاء، على نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك؛ تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه، أملج وضباء تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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