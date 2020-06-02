المدينة المنورة.. مصادرة 6411 كيلوجرامًا خضراوات وفاكهة فاسدة و26 عربة نقل مخالفة

نفذت الفرق الرقابة بأمانة المدينة المنورة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 240 جولة رقابية؛ أسفرت عن مصادرة 6411 كيلوجرامًا من الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة 26 عربة نقل مخالفة للأنظمة والاشتراطات.

وكثفت الأمانة جولاتها الرقابية على السوق المركزية للخضراوات والفواكه والأسواق المؤقتة التي شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المتسوقين خلال ساعات السماح بالتجوّل بين 6 صباحًا حتى 8 مساء.

يأتي ذلك بهدف متابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية؛ لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا الجائح (كوفيد - 19)، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الوقائية؛ للتأكد من مستوى الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي واردات منتجات الفاكهة المستوردة قُدر بـ7000 طن و5000 طن مجموع واردات منتجات الخضار والفاكهة المحلية.

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وأكدت أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعت الأمانة للتعاون بين أفراد المجتمع والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية.

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