السعودية اليوم / الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت الصين اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لصينيين قادمين من الخارج، مبينة أنها لم تسجل أي حالة وفاة.

// انتهى //

13:00ت م

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بكين 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت الصين اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لصينيين قادمين من الخارج، مبينة أنها لم تسجل أي حالة وفاة.// انتهى //13:00ت م0077

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