السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سول 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت كورويا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38 إصابة مؤكدة بفيروس

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11.541 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 272 حالة وفاة .

// انتهى //

12:42ت م

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سول 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت كورويا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، وحالة وفاة واحدة .وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11.541 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 272 حالة وفاة .// انتهى //12:42ت م0068

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