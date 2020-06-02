السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 609 إصابات جديدة بكورونا



جاكرتا 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واس

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية إلى أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة، في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.

// انتهى //

12:28ت م

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جاكرتا 10 شوال 1441 هـ الموافق 02 يونيو 2020 م واسسجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية إلى أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة، في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.// انتهى //12:28ت م0062

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