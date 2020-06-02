«توكلنا» يكشف طريقة الحصول على تصريح خروج في الحالات الطارئة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق "توكلنا" والذي اعتمدته وزارة الصحة طريقة الحصول على تصريح خروج في حال وقوع ظرف طاري كالوفاة على سبيل المثال. كشف تطبيق "توكلنا" والذي اعتمدته وزارة الصحة طريقة الحصول على تصريح خروج في حال وقوع ظرف طاري كالوفاة على سبيل المثال. وقال التطبيق عبر حسابه "تويتر" بأن المواطن الذي لديه ظرف طاري حالة وفاة أو ظرف عائلي ، يضطره للخروج أثناء منع التجول سواء بين الأحياء أو المدن أو المناطق، فيتقدم بطلب تصريح خروج عبر "تصاريح التنقل" التابع للأمن العام. وللتقديم لطلب التصريح اضغط الرابط التالي من هنــــــــا .

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