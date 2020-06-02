شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم" توضح أسباب غياب بعض الطلاب عن الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الهيئة تقويم التعليم والتدريب أن أبرز الأسباب التي تسببت في غياب الطلاب عن الاختبار التحصيلي التجريبي الذي أجرته الهيئة خلال الأيام السابقة عدم رفع الصور المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، مما تسبب للبعض في عدم حصولهم على الدعوة للاختبار بسبب نقص بياناتهم.
وأوضحت الهيئة أن الذين سيكملون بياناتهم لاحقا ويضيفون صورهم الشخصية الحديثة وفقاً للشروط المطلوبة والمعلن عنها، ستخصص لهم مواعيد جديدة واستثنائية للاختبار التجريبي قبل الاختبار الفعلي، مشددة على أن العدالة متحققة للطلاب سواء إذا أدوا الاختبار التحصيلي عن بعد أو حضوريا.
وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين سجلوا في الاختبار التحصيلي التجريبي تجاوز 247 ألف طالب وطالبة، 92 % من منهم تمكنوا من أداء الاختبار وإكماله دون أي معوقات، مشيراً إلى أن نسبة الغياب عن الاختبار بلغت نسبته 8 %.
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