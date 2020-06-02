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رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وضباء .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .

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