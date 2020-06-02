السفير آل جابر: المملكة من أكبر الداعمين لليمن بـ17 مليار دولار

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة من أكبر الداعمين لليمن، بإجمالي قيمة مساعدات إنسانية وتنموية بلغت حوالي 17 مليار دولار.

وأضاف آل جابر –عبر تويتر- أن مؤتمر المانحين لليمن لعام 2020م، يأتي استمرارًا لجهود سعودية مستمرة في خدمة الشعب اليمني، إنسانيًا واقتصاديًا وتنمويًا.

وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية، قدمت المملكة دعمًا مباشرًا لليمن بمبلغ 7.8 مليار دولار، منذ عام 2012م؛ حيث دعمت البنك المركزي اليمني بوديعة بـ3.2 مليار دولار، ومشتقات نفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء بمبلغ 4.15 مليار دولار على عدة أعوام، بالإضافة إلى 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية.

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أما تنمويًا، فتعمل المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ 175 مشروعًا ومبادرة حتى الآن، منها: 45 في قطاع التعليم، و18 في قطاع الصحة، و20 في قطاع الطاقة، و30 في قطاع المياه، و13 في قطاع الزراعة والثروة السمكية، و23 في قطاع النقل، و26 في قطاع المباني الحكومية.

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