بالفيديو.. الدكتور القيسي يكشف تفاصيل حصوله على جائزة عالمية لإسهامه بتطوير لقاح كورونا

أوضح الأستاذ المساعد الباحث في علم الفيروسات بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان، الدكتور عبدالله القيسي، تفاصيل الجائزة العالمية التي فاز بها لدعم بحثه في تطوير علاج لفيروس كورونا.

وقال القيسي خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن شركة أمريكية أعلنت بعد ظهور الفيروس بالعالم عن استقبال أبحاث لتطوير علاج أو لقاح لكورونا.

وأضاف أنه قدم مقترحًا للبحث يستهدف أحد بروتينات الفيروس، التي يستخدمها للالتصاق بالخلايا والدخول إليها ثم التكاثر.

Advertisements

وأشار الدكتور القيسي إلى أن الشركة أعلنت عن فوز 15 بحثًا على مستوى العالم، وكان بحثه من ضمن الفائزين بالجائزة.

وأوضح أن هناك أكثر من 100 لقاح لفيروس كورونا تحت الاختبار الآن، وسوف يكون هناك لقاح بالفعل في بداية أو منتصف العام القادم.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. 3 أطباء سعوديون يتصدَّرون قائمة علماء العالم الأكثر تأثيرًا في دراسات «كورونا»