بعد تقديمه بحثًا يستهدف أحد بروتينات الفيروس
أوضح الأستاذ المساعد الباحث في علم الفيروسات بكلية العلوم الطبية بجامعة جازان، الدكتور عبدالله القيسي، تفاصيل الجائزة العالمية التي فاز بها لدعم بحثه في تطوير علاج لفيروس كورونا.
وقال القيسي خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن شركة أمريكية أعلنت بعد ظهور الفيروس بالعالم عن استقبال أبحاث لتطوير علاج أو لقاح لكورونا.
وأضاف أنه قدم مقترحًا للبحث يستهدف أحد بروتينات الفيروس، التي يستخدمها للالتصاق بالخلايا والدخول إليها ثم التكاثر.
وأشار الدكتور القيسي إلى أن الشركة أعلنت عن فوز 15 بحثًا على مستوى العالم، وكان بحثه من ضمن الفائزين بالجائزة.
وأوضح أن هناك أكثر من 100 لقاح لفيروس كورونا تحت الاختبار الآن، وسوف يكون هناك لقاح بالفعل في بداية أو منتصف العام القادم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الدكتور القيسي يكشف تفاصيل حصوله على جائزة عالمية لإسهامه بتطوير لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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