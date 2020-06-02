رسمت حي الطريف بالدرعية.. وزير الثقافة يشيد بلوحة الفنانة الصغيرة ود الغانم

شاركت ضمن 572 طفلًا برعاية يونسكو لرسم التراث العالمي
أشاد وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، بالطفلة «ود الغانم»، التي أبدعت في رسم لوحة عن حي الطريف في الدرعية، ضمن مشروع لليونسكو لرسم 154 موقعًا للتراث العالمي.
وكتب وزير الثقافة- عبر حسابه بتويتر- «572 طفلًا لم يتجاوزوا الـ12 عامًا من 55 دولة، رسموا 154 موقعًا للتراث العالمي، من بينهم البطلة ود الغانم، التي أبدعت في لوحتها عن حي الطريف في الدرعية».
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، نشرت فيديو لأعمال الأطفال لرسم مواقع التراث العالمي، قائلة: «هكذا يبدو التراث العالمي في عيون الأطفال.. هناك طرق عديدة لمشاركة تراثنا».
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