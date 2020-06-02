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دراسة بحثية سعودية لعلاقة الوزن بالمشاعر النفسية خلال حجر كورونا
تجريها طالبات طب جامعة المؤسس على الفئة من ٦-١٨ عاماً
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
تعكف طالبات الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة على إجراء دراسة بحثية عن الوزن وتأثيره على التصرفات والمشاعر النفسية في الحَجر المنزلي على الأطفال واليافعين خلال جائحة كورونا.
ودعا المشرف على الدراسة أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، أفراد المجتمع للمشاركة في هذه الدراسة البحثية حول ما يترتب على الوزن من تأثيرات سلبية على التصرفات والمشاعر النفسية للطفل واليافعين، ومدى زيادتها خلال فترة الحَجر المنزلي الذي فرضته الدولة للحفاظ على أمان وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية خلال جائحة كورونا.
وأوضح أن الفئة العمرية المستهدفة للدراسة هي من 6-18 سنة، أو آباؤهم.
وهنا رابط الاستبانة:
الوزن وتأثيره على التصرفات والمشاعر النفسية في الحَجر المنزلي على الأطفال واليافعين خلال جائحة (docs.google.com).
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