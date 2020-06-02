شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ميدانية لضبط مخالفي غسيل السيارات العشوائي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة حملة ميدانية موسّعة، على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية مخالفة، تم خلال الحملة مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة و تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر صالح مكاوي، أن الفرق الرقابيه في البلدية قامت بحملة مكثفة على أماكن تواجد المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات، ولفت إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه. وأشار "مكاوي” إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين للقضاء على هذه الظاهرة السلبية المشوهة للمظهر الحضاري والتقيد بالأنظمة والتعليمات في ظل توفر البدائل النظامية لغسيل السيارات عن طريق المغاسل اليدوية و الآلية المصرحة من قِبل الأمانة والإبلاغ في حال رصد أي مخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.