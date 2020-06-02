قصة حقيقية لرجل أعمال

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عندما يكون الصديق صالحاً ،،،،
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قصة حقيقية
رجل أعمال في تبوك زاره صديق له من الرياض وعند الإنتهاء من ضيافته قال له: نطلع العصر أعلمك ماذا أملك و تشاهد أملاكي وعند الإنتهاء من الجولة قال له ما رأيك فيما شاهدت ؟
قال : ماشفت شيء !!
و انصدم من إجابة صديقه قال : كيف ماشفت شيء !
قال له؛ كل اللي شفته أملاك الورثة بعد موتك
كل اللي شفته ليس شيء تفتخر به ولن ينفعك ولن يفيدك
قال : كل هذا ؟ قال : نعم
ماشفت لك مسجد أو وقف خيري ..
انصدم الشخص من كلام صديقه وبمجرد توديعه لصديقه ، قام ببناء مسجد يتسع لـ ٢٠٠٠ مصلي بكل مرافقه من سكن إمام و مؤذن و مغسلة أموات وبعدها بشهرين توفي رحمه الله ..
لتكن نصيحة صديقه هي المنقذة له بعد موته و الباقية له في دنياه
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