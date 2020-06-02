أخبار السعودية في 24 ساعة.. تعيين 156 رجلًا وامرأة بالنيابة العامة.. والرياض ومكة يتصدران خريطة الأكثر تعافيًا من كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الاثنين، حيث تمَّ تعيين 156 من الرجال والنساء بمرتبة ملازم تحقيق في سلك النيابة العامة وفقًا لأمر ملكي، فيما كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وإلى التفاصيل :

أمر ملكي: تعيين ١٥٦ عضوًا من الرجال والنساء في النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أمرًا ملكيًّا بتعيين ١٥٦ عضوًا - رجالًا ونساءً - بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية.

«ساما»: 18 ألف قرض عقاريّ جديد للأفراد في أبريل الماضي بنمو 24%

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال شهر أبريل الماضي، من العام الجاري 2020م، بلغت نحو 17.791 عقد بقيمة قاربت 7.7 مليارات ريال مُقدمة من جميع المُمولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، مسجلة نمو 24% في عدد العقود مقارنة بأبريل 2019، والذي سجل 14.398 عقد.

خريطة التعافي من كورونا تدفع بالرياض ومكة إلى المقدمة

كشفت خريطة متابعة تسجيل الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد والتعافي عن تصدّر الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 885 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أصل 64306 حالات شفاء في المملكة منذ بداية الأزمة.

الصحة تحدد 6 ضوابط لاستقلال سيارات الأجرة

قالت وزارة الصحة، إنّه يفضل حال استقلال سيارات الأجرة، أخذ معقم كحولي، وكمامة قماشية إضافية، مع الحرص على الركوب في المقاعد الخلفية، وتجنب لمس الأسطح، والاحتفاظ بالنفايات والتخلص منها لاحقًا، والدفع الإلكتروني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

صندوق التنمية العقارية يعلن شروط إعادة العمل بفروعه وطريقة الحصول على موعد

كشف صندوق التنمية العقارية، عن جدول مواعيد لفتح فروعه، مهيبًا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء زيارة الفروع، مشيرًا إلى أن التسجيل يكون عبر الدخول على الموقع للحصول على موعد لزيارة أي فرع.

إجراءات احترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمولات

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإجراءات الاحترازية لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية والمولات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، مشيرة إلى أنه يجب تخصيص مساحة 9 أمتار لكل عميل وأماكن لغسل اليدين وتعقيمها وطوابير للعملاء بملصقات أرضية مرئية، مع تخصيص مناطق منفصلة للطلبات المسبقة واستلام المشتريات، ومنع خدمات صف السيارات والشاشات العامة التي تعمل باللمس والمواد التي يتشارك العاملون في استخدامها وعينات التذوق وتجربة العطور ومستحضرات التجميل.

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الصحة تنبه لـ3 أشكال بشأن الكمامة.. وتستثني حالة واحدة

دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرةً إلى أهمية التزام كل شخص عند خروجه من المنزل، بلبس الكمامة سواء كانت «طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم»، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وزارة الصحة: تسجيل 1881 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 525

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 87142 حالة حتى الآن، بينما تم تسجيل تعافي 1864 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 64306 حالات، كما تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 525 حالة.

«مدني الداير» ينتشل جثتين من مستنقع مائي

كشف الدفاع المدني في الداير بمنطقة جازان- عبر حسابه بتويتر-، عن قيام فرق الإنقاذ التابع له بانتشال جثتين لشخصين غرقا في مستنقع مائي بوادي القرحان.

الجدعان: السعودية لا تشهد نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية

أكَّد وزير المالية، محمد الجدعان، الاثنين، أنّ المملكة لا تشهد نزوحًا غير عادي للاحتياطيات الأجنبية، وذلك في أول تعليق له على بيانات أظهرت انخفاض الاحتياطيات خلال شهر أبريل الماضي.

الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 3 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الاثنين، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران «شرورة – نجران»، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي «جازان وعسير»، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق «جازان، مكة المكرمة، والمدينة المنورة».

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