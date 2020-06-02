تعيين 156 رجلا وامرأة بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين 156 عضوا -رجالا ونساء- بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

مكانة كبيرة

ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق مزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوها بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة، بمنحها فرصة العمل بالمجال القضائي في النيابة العامة، بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة دوت الخليج، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

متابعة وإشراف

رفع المعجب الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر من مقامهما الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظهما، وأن يديم عزّهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مهنئا إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية.