السعودية اليوم / إصابات كورونا في عموم أفريقيا تناهز الـ 150 ألفًا



أديس أبابا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

‏‫ أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس

وأفاد المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل 6 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد، وأن إجمالي حالات التعافي في القارة بلغت 61 ألفًا و 808 حالة، مع تسجيل 4 الاف و 228 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا بحسب ذات البيان، قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ثم نيجيريا ثم الجزائر والمغرب، فغانا والكاميرون، والسودان.

// انتهى //

02:39ت م

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أديس أبابا 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس‏‫ أعلن المركز الأفريقي لمراقبة الامراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا وصل إلى 150 ألفًا و 416 حالة.وأفاد المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل 6 آلاف إصابة جديدة في يوم واحد، وأن إجمالي حالات التعافي في القارة بلغت 61 ألفًا و 808 حالة، مع تسجيل 4 الاف و 228 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.وتتصدر دولة جنوب أفريقيا بحسب ذات البيان، قائمة دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ثم نيجيريا ثم الجزائر والمغرب، فغانا والكاميرون، والسودان.// انتهى //02:39ت م0247

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