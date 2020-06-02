السعودية اليوم / الأجهزة الأمنية بالباحة تواصل جهودها ميدانياً خلال ساعات منع التجول



الباحة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

تواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة ، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار

وخلال ساعات منع التجول من 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، القاضي بمنع التجول حرصاً منه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس .

" واس " وثقت بعدساتها الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع ، كما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم ، إضافة إلى توفر جميع المستلزمات الغذائية والطبية والتموينية التي يحتاجها المواطن والمقيم في الأسواق ، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل .

// انتهى //

01:15ت م

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الباحة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستواصل الأجهزة الأمنية بمنطقة الباحة مهامها الروتينية إلى جانب تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة ، يعضدهم وعي مجتمعي بأهمية البقاء في المنازل حرصاً على السلامة العامة والتكاتف من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .وخلال ساعات منع التجول من 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً يعكس خلو الطرقات والميادين في المنطقة من المارة والمركبات امتثال الجميع لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، القاضي بمنع التجول حرصاً منه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتأكيد الوعي الكبير واستشعار سكان المنطقة بالمسؤولية، والتزامهم وامتثالهم بالقرارات والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الفيروس ." واس " وثقت بعدساتها الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في الطرقات والميادين وفي عددٍ من النقاط الأمنية لمتابعة تطبيق الأمر الكريم الهادف لمنع تفشي الفيروس والحفاظ على صحة الجميع ، كما قابل ذلك تكاتف المواطنين وتعاونهم ، إضافة إلى توفر جميع المستلزمات الغذائية والطبية والتموينية التي يحتاجها المواطن والمقيم في الأسواق ، وتوفر خدمات التوصيل للمنازل .// انتهى //01:15ت م0243

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