السعودية اليوم / مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يكثف جهوده الاحترازية تزامناً مع بدء التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية



المدينة المنورة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

تكثف إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جهودها الاحترازية لمواجهة

وشملت الإجراءات الاحترازية تخصيص عدد من النقاط عند دخول المسافرين والعاملين إلى صالات المطار مروراً بالكاميرات الحرارية تحت إشراف فريق من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توزيع أجهزة تعقيم اليدين وإلزام الجميع بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية والتباعد الجسدي وخضوعهم للفحص الطبي وقياس درجة الحرارة .

وتؤكد إدارة المطار على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر عند الحاجة لأي مساعدة، متمنية السلامة للجميع.

// انتهى //

23:11ت م

0230



المدينة المنورة 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واستكثف إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة جهودها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، تزامناً مع بدء التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية وفق الضوابط والإجراءات التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني وتعليمات وزارة الصحة.وشملت الإجراءات الاحترازية تخصيص عدد من النقاط عند دخول المسافرين والعاملين إلى صالات المطار مروراً بالكاميرات الحرارية تحت إشراف فريق من وزارة الصحة، بالإضافة إلى توزيع أجهزة تعقيم اليدين وإلزام الجميع بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات وأقنعة الحماية والتباعد الجسدي وخضوعهم للفحص الطبي وقياس درجة الحرارة .وتؤكد إدارة المطار على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره والتواصل مع الإدارة بشكل مباشر عند الحاجة لأي مساعدة، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //23:11ت م0230

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